First Republic Bank plonge de près de 80% à Wall Street !

(Boursier.com) — First Republic Bank chute de 76% à Wall Street ce lundi, sous les 20$ alors que le titre cotait plus de 110$ en début de semaine dernière. Le dossier suscite les plus grandes craintes après l'effondrement de la Silicon Valley Bank et la saisie par la FDIC de Signature Bank. Les autorités américaines ont peut-être rassuré les déposants en affichant un garantie élargie sur les banques fragilisées, mais les actionnaires ont compris que le processus de règlement en cas de trop grosse faiblesse d'une banque petite ou moyenne entraînerait une perte totale de valeur de l'action. First Republic, très attaquée déjà à Wall Street vendredi, connaît donc une séance mouvementée ce jour. Le groupe a pourtant obtenu un financement additionnel de la Fed et de JP Morgan Chase. Le financement porte à 70 milliards de dollars les "liquidités inutilisées" de la banque. Cela n'inclut pas l'argent auquel la banque serait éligible à travers la nouvelle facilité de crédit de la Fed destinée à aider les établissements bancaires à faire face aux retraits.