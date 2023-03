First Republic Bank : nouveau carnage boursier à Wall Street !

(Boursier.com) — First Republic Bank plonge encore de 32% à 21$ environ à Wall Street ce jeudi. Selon l'agence Bloomberg, la banque régionale américaine explorerait des options stratégiques, y compris une cession. Des personnes connaissant le sujet ont indiqué à l'agence que l'établissement californien devrait susciter l'intérêt de grands rivaux, bien qu'elle envisage toujours des options pour renforcer ses liquidités. Normalement, une rumeur de cession aurait tendance à faire flamber un cours de bourse, mais ici, les choses sont bien différentes. "Toute vente potentielle serait probablement un résultat difficile pour les actionnaires existants, étant donné la comptabilisation au prix du marché des prêts", indique ainsi l'analyste Christopher McGratty de Keefe, Bruyette & Woods, cité par Bloomberg.

La banque régionale américaine, qui s'était déjà effondrée vendredi puis lundi dans le sillage de Silicon Valley Bank et Signature, est déjà retombée hier de 21% à Wall Street après avoir tenté mardi un audacieux sursaut spéculatif. La firme a bénéficié dans l'urgence d'un soutien de JP Morgan Chase et de la Fed, mais les agences de notation ne sont pas convaincues. Alors que Moody's menaçait plus tôt cette semaine de déclasser le dossier, S&P Global Ratings et Fitch Ratings sont passées à l'acte, dégradant dans la catégorie spéculative 'junk' l'établissement californien de services bancaires et patrimoniaux. Les agences s'inquiètent fort logiquement que les clients retirent leurs avoirs en masse de la banque, même après le soutien affirmé des régulateurs US. S&P a revu sa note à 'BB+' contre 'A-' et conserve First Republic sous surveillance négative, ce qui signale une possible nouvelle dégradation. Fitch a dans la foulée dégradé de 'A-' à 'BB', avec surveillance négative ici encore.

Les deux agences pourraient donc encore dégrader le dossier si des retraits massifs de dépôts affectaient le profil de liquidité. S&P juge que la position de la banque va souffrir après les mouvements volatils du cours de l'action et l'attention accrue des médias. "La stabilité de son activité s'est affaiblie alors que la perception de marché de sa solvabilité a décliné", jugent les spécialistes de S&P. Moody's Investors Service avait précédemment placé la banque sous surveillance en vue d'une possible dégradation.