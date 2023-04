First Republic Bank : les autorités américaines organisent le sauvetage de la banque

(Boursier.com) — First Republic Bank continue à agiter le secteur bancaire. Les autorités américaines coordonnent en urgence des discussions pour sauver la banque régionale américaine, les efforts déployés par le secteur privé sous la direction des conseillers de l'établissement californien n'ayant pas encore abouti à un accord, selon trois sources proches du dossier, citées par 'Reuters'.

La Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), le département du Trésor et la Réserve fédérale font partie des organismes gouvernementaux qui ont commencé ces derniers jours à orchestrer des réunions avec des sociétés financières pour mettre en place un plan de sauvetage de l'établissement en difficulté. L'implication du gouvernement aide à amener plus de parties, y compris des banques et des sociétés de capital-investissement, à la table des négociations, affirme l'une des sources. On ne sait pas encore si le gouvernement américain envisage de participer à un sauvetage de la banque.

"Nous sommes engagés dans des discussions avec plusieurs parties sur nos options stratégiques tout en continuant à servir nos clients", a déclaré First Republic.

La banque de San Francisco s'est effondrée au cours des dernières séances à Wall Street après la publication de comptes trimestriels marqués par une fuite encore plus importante que redouté de ses dépôts.