First Republic Bank, le sauvetage le plus inattendu à Wall Street ?

(Boursier.com) — First Republic Bank a rebondi hier soir de 10% en fin de séance à 34,3$ environ suite à l'annonce d'un soutien des grandes banques menées par JP Morgan, qui vont apporter 30 milliards de dollars de dépôts non assurés afin de rassurer les clients. Le titre retombait toutefois après bourse, First Republic faisant état de la suppression de son dividende - décision pourtant évidente compte tenu de la crise actuelle. Le plan de 30 milliards de dollars de dépôts implique 11 banques et fait suite aux échanges entre Jamie Dimon, directeur général de JP Morgan Chase, Jerome Powell, patron de la Fed, et Janet Yellen, Secrétaire US au Trésor. C'est Dimon qui aurait pris l'initiative, contactant ensuite les banques, comprenant Citigroup, Bank of America et Wells Fargo. Ces trois principaux alliés de JP Morgan se sont engagés à placer 5 milliards de dollars de dépôts chez First Republic, ce que fera également la banque de Jamie Dimon. Cela correspondait déjà à une "infusion" de 20 milliards de dollars, à laquelle se sont ajoutés US Bancorp, Bank of New York Mellon, Truist, State Street et PNC pour 1 milliard de dollars chacun, puis Morgan Stanley et Goldman Sachs pour 2,5 milliards de dollars chacun.

Cette circulation du capital vise à sauver First Republic Bank, l'une des banques régionales les plus attaquées depuis la chute de la Silicon Valley Bank et de Signature Bank. Les dépôts des grandes banques chez First Republic devront par ailleurs être maintenus pendant 120 jours et rapporteront à JP Morgan et ses pairs les mêmes intérêts que ceux des déposants actuels.

Après bourse hier soir à Wall Street, le titre First Republic restait très volatil et retombait. Il est attendu pour l'heure en retrait de 8% ce jour, signalant un certain malaise malgré cette nouvelle tentative de sauvetage. Dans le même temps, le Wall Street Journal relève que des dirigeants de la banque ont vendu pour 12 millions de dollars de titres dans les mois précédant la crise bancaire.

Notons que le conseil d'administration de la banque a suspendu son dividende, ce qui a créé après bourse hier un fort mouvement de vente. La banque de San Francisco se dit en effet concentrée sur la réduction de ses emprunts et évalue la composition et la taille de son bilan.

L'investisseur activiste Bill Ackman, abasourdi par ce sauvetage de First Republic, a apostrophé encore Janet Yellen il y a quelques heures sur Twitter. "Janet Yellen a apparemment poussé les SIB (banques systémiques) à recycler certains des dépôts qu'ils ont reçus de First Republic de retour dans FRB pendant 120 jours. Le résultat est que le risque de défaut FRB est désormais réparti sur nos plus grandes banques. Répartir le risque de contagion financière pour créer un faux sentiment de confiance dans FRB est une mauvaise politique. Les SIB n'auraient jamais fait cet investissement à faible rendement dans les dépôts à moins qu'elles n'aient été poussées à le faire et sans l'assurance que les dépôts FRB seraient soutenus en cas d'échec".

"FRB n'est pas SVB. Il s'agit d'une banque bien gérée, bien capitalisée, à service élevé, dotée de bons actifs et appréciée de ses clients. Elle est prise dans une panique bancaire sans faute de sa part. Elle ne mérite pas d'échouer. Nous avons besoin d'une garantie de dépôt temporaire à l'échelle du système immédiatement jusqu'à ce qu'un système d'assurance étendu et modernisé de la FDIC soit largement disponible", ajoute Ackman. "Le communiqué de presse annonçant les 30 milliards de dollars de dépôts a soulevé plus de questions qu'il n'a apporté de réponses. Le manque de transparence pousse les acteurs du marché à s'attendre au pire. J'ai déjà dit que les heures comptent. Nous avons laissé passer des jours. Les demi-mesures ne fonctionnent pas en cas de crise de confiance", insiste l'investisseur, qui indique ne pas avoir d'investissement long ou court dans le secteur bancaire. "Je suis tout simplement extrêmement préoccupé par le risque de contagion financière qui devient incontrôlable et cause de graves dommages et difficultés économiques. Nous devons arrêter cela maintenant. Nous sommes au-delà du point où le secteur privé peut résoudre le problème et nous sommes entre les mains de notre gouvernement et des régulateurs".

First Republic Bank explorerait par ailleurs toujours des options stratégiques, y compris une cession. L'apport de 30 milliards de dépôts pourrait préparer une vente ultérieure de l'établissement, à en croire plusieurs sources de médias anglo-saxons. Néanmoins, il est peu probable que les actionnaires actuels en profitent, comme l'ont montré les traitements des dossiers SVB et Signature.

La banque régionale américaine, qui s'était déjà effondrée vendredi puis lundi dans le sillage de Silicon Valley Bank et Signature, demeure extrêmement volatile à Wall Street. La firme avait auparavant bénéficié dans l'urgence d'un soutien de JP Morgan Chase et de la Fed, mais les agences de notation ont ensuite sanctionné. Alors que Moody's menaçait plus tôt cette semaine de déclasser le dossier, S&P Global Ratings et Fitch Ratings sont passées à l'acte, dégradant dans la catégorie spéculative 'junk' l'établissement californien de services bancaires et patrimoniaux. Les agences s'inquiètent fort logiquement que les clients retirent leurs avoirs en masse de la banque, même après le soutien affirmé des régulateurs US. S&P a revu sa note à 'BB+' contre 'A-' et conserve First Republic sous surveillance négative, ce qui signale une possible nouvelle dégradation. Fitch a dans la foulée dégradé de 'A-' à 'BB', avec surveillance négative ici encore.

Les deux agences pourraient donc encore dégrader le dossier si des retraits massifs de dépôts affectaient le profil de liquidité. S&P juge que la position de la banque va souffrir après les mouvements volatils du cours de l'action et l'attention accrue des médias. "La stabilité de son activité s'est affaiblie alors que la perception de marché de sa solvabilité a décliné", jugent les spécialistes de S&P. Moody's Investors Service avait précédemment placé la banque sous surveillance en vue d'une possible dégradation.