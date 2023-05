First Republic Bank : JP Morgan récupère la banque en faillite

(Boursier.com) — La fin de partie a sonné pour First Republic Bank. Les régulateurs américains ont annoncé lundi avoir saisi la banque régionale et conclu un accord pour la céder à JP Morgan Chase. Le sauvetage de l'établissement de San Francisco survient moins de deux mois après les faillites de Silicon Valley Bank et de Signature Bank après la liquidation volontaire de Silvergate, spécialisé dans les cryptomonnaies. Avec un bilan de 229,1 milliards de dollars et 103,9 milliards de dollars de dépôts, First Republic constitue la deuxième plus grande faillite bancaire de l'histoire des États-Unis (en termes d'actifs) après celle de Washington Mutual (déjà reprise par JPM) en 2008.

JP Morgan va reprendre l'essentiel des actifs de First Republic Bank, ainsi que l'ensemble des dépôts. "Notre gouvernement nous a invités, ainsi que d'autres, à intervenir, et nous l'avons fait", a déclaré Jamie Dimon, le PDG de JPMorgan Chase. "Notre solidité financière, nos capacités et notre modèle d'entreprise nous ont permis d'élaborer une offre pour mener la transaction de manière à en minimiser les coûts pour le Fonds de garantie des dépôts".

Pour le FDIC (fonds fédéral de garantie des dépôts), le coût de l'opération est estimé à environ 13 milliards de dollars. D'après les sources de 'Reuters', Financial Services Group, Citizens Financial et Fifth Third Bancorp étaient en lice pour remporter la course aux enchères mise en place par la FDIC mais aucune n'a pu présenter une meilleure offre que JPMorgan pour l'ensemble de l'établissement fondé en 1985, racheté par Merrill Lynch en 2007, avant de redevenir public en 2010.

Cette faillite relance les débats sur la réglementation du système bancaire américain. "La faillite de la First Republic Bank montre comment la déréglementation a aggravé le problème des banques trop grandes pour faire faillite", a déclaré la sénatrice du Massachusetts Elizabeth Warren dans un tweet. "Une banque mal supervisée a été rachetée par une banque encore plus grande - en fin de compte, ce sont les contribuables qui en feront les frais. Le Congrès doit procéder à des réformes majeures pour réparer un système bancaire défaillant".

Pour les analystes de Piper Sandler, l'accord est important pour JPMorgan car il consolide la banque "en tant que leader incontournable de l'industrie en période de turbulences". Pour d'autres observateurs, il soulève de nouvelles questions sur les dangers d'avoir des banques 'too big to fail', la qualité de la surveillance réglementaire du secteur et la détermination de l'administration Biden à empêcher les entreprises de devenir trop puissantes grâce à de tels deals.