First Citizens reprend la Silicon Valley Bank !

(Boursier.com) — First Citizens Bancshares va récupérer une grande partie des 'restes' de la Silicon Valley Bank, un peu plus de deux semaines après son effondrement qui a secoué le système financier américain. La banque de Raleigh, en Caroline du Nord, capitalisait 8,4 milliards de dollars à Wall Street vendredi soir. L'acquisition "confirme l'engagement de First Citizens à soutenir les déposants et les emprunteurs de la Silicon Valley Bank", ajoute le groupe. La transaction est structurée pour préserver la solide situation financière de First Citizens. La société combinée reste ainsi "résiliente et sécurisée avec un portefeuille de prêts et une base de dépôts diversifiés", insiste la banque. La combinaison s'appuie sur l'expertise significative et les franchises renommées de First Citizens pour répondre aux besoins d'une clientèle plus large. Cela permettra à First Citizens de "s'appuyer sur son expérience des pôles d'innovation en tirant parti de la force de la Silicon Valley Bank au service des secteurs du capital-investissement, du capital-risque et de la technologie".

La transaction "réunit les atouts complémentaires des capacités de banque commerciale et de banque privée du marché intermédiaire des deux banques et tire parti de plateformes, de partenaires fournisseurs et de technologies communs". Une approche prudente de gestion des risques "continuera de protéger les clients et les actionnaires à travers tous les cycles économiques et conditions de marché", selon First Citizens.

Frank B. Holding, Jr., PDG de First Citizens, a déclaré : "First Citizens a une réputation de solidité financière, de service client exceptionnel et de prêt prudent qui s'étend sur 125 ans. Nous nous sommes associés à la FDIC pour mener à bien plus de transactions assistées depuis 2009 que toute autre banque, et nous apprécions la confiance que la FDIC nous accorde une fois de plus. Nous sommes impatients de nouer des relations avec nos nouveaux clients et de positionner notre entreprise pour un succès continu alors que nous affirmons notre engagement à soutenir l'intégrité de le système bancaire de notre pays".

Dans le cadre de l'accord, First Citizens Bank assumera des actifs de Silicon Valley Bridge Bank de 110 milliards de dollars, des dépôts de 56 milliards de dollars et des prêts de 72 milliards de dollars, sur la base des dernières informations fournies par la FDIC. First Citizens Bank recevra en outre une ligne de crédit disponible de la FDIC à des fins de liquidités éventuelles. En outre, First Citizens Bank a conclu un accord de partage des pertes avec la FDIC afin de fournir une protection supplémentaire contre les pertes de crédit potentielles. First Citizens Bank n'acquerra aucun des actifs, actions ordinaires, actions privilégiées, dettes ou n'assumera aucune autre obligation de SVB Financial Group, l'ancienne société holding de Silicon Valley Bank.

Ce 27 mars, les 17 succursales héritées de la Silicon Valley Bridge Bank commenceront à fonctionner sous le nom de Silicon Valley Bank, une division de First Citizens Bank.