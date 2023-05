First Citizens : près de 10 milliards de dollars de bénéfice trimestriel avec la reprise de Silicon Valley Bank !

(Boursier.com) — First Citizens BancShares peut se frotter les mains ! Cette banque moyenne américaine a engrangé un bénéfice record au premier trimestre, avec la reprise à prix bradé des actifs de la Silicon Valley Bank suite à son effondrement. Pour le premier trimestre, First Citizens a gagné... 9,5 milliards de dollars, presque autant que JP Morgan et plus que Bank of America sur la période ! Le bénéfice net pour le trimestre clos le 31 mars 2023 a été plus précisément de 9,52 milliards de dollars, contre 257 millions de dollars pour le trimestre clos le 31 décembre 2022. Le bénéfice net disponible pour les actionnaires ordinaires pour le trimestre clos le 31 mars 2023 était de 9,50 milliards de dollars, soit 653,64$ par action ordinaire diluée, comparativement à 243 millions de dollars, ou 16,67$ par action ordinaire diluée au quatrième trimestre de 2022.

À la suite de l'acquisition des actifs de SVB, le bénéfice net comprend en effet un gain préliminaire sur l'acquisition de 9,82 milliards de dollars (net d'impôts), une provision pour crédit acquis non acheté détérioré ('non-PCD') et des pertes sur prêts et baux de 462 millions de dollars et une provision pour des engagements non financés de 254 millions de dollars. Le bénéfice net ajusté disponible pour les actionnaires ordinaires s'est élevé à 292 millions de dollars, ou 20,09 dollars par action ordinaire diluée, contre 306 millions de dollars, ou 20,94 dollars par action ordinaire diluée au quatrième trimestre 2022. Il est évidemment plus représentatif de l'activité.

Le revenu net d'intérêts a totalisé 850 millions de dollars, en hausse par rapport aux 802 millions de dollars du quatrième trimestre. Le segment SVB a contribué pour 65 millions de dollars au cours du trimestre. La marge nette d'intérêts s'est établie à 3,41%, soit une augmentation de 5 points de base par rapport au quatrième trimestre. Les revenus autres que d'intérêts ont totalisé 10,26 milliards de dollars, contre 429 millions de dollars au quatrième trimestre. L'augmentation est principalement attribuable à un gain de 9,82 milliards de dollars sur l'acquisition.

Le 27 mars 2023, BancShares a annoncé que, par l'intermédiaire de sa filiale bancaire, First-Citizens Bank & Trust Company, elle a pris en charge tous les dépôts des clients et certains autres passifs et a acquis la quasi-totalité des prêts et certains autres actifs de Silicon Valley Bridge Bank, N.A., en tant que successeur de la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), agence de garantie des dépôts bancaires aux USA, pour la reprise des actifs de feu-SVB. Dans le cadre de l'acquisition, BancShares a identifié un nouveau segment d'activité (segment SVB) qui comprend les actifs, les passifs et les résultats d'exploitation liés à l'acquisition.

L'acquisition comprenait un total d'actifs d'une juste valeur estimée à environ 106,60 milliards de dollars et un total de prêts d'une juste valeur estimée à environ 68,50 milliards de dollars, y compris les portefeuilles de prêts Global Fund Banking, Private Bank, Technology & Life Science et Healthcare, et 35,28 milliards de dollars en numéraire et dépôts bancaires rémunérés. BancShares a également pris en charge environ 55,96 milliards de dollars de dépôts de clients et a conclu un billet à payer sur cinq ans à la FDIC d'environ 35,15 milliards de dollars, portant un taux d'intérêt de 3,50%. Les dépôts ont été acquis sans prime et les actifs ont été acquis avec une décote de 16,45 milliards de dollars.

Dans le cadre de l'acquisition, BancShares a accordé à la FDIC un instrument d'appréciation de la valeur d'une valeur pouvant atteindre 500 millions de dollars payable en espèces. La FDIC a exercé son option le 28 mars 2023 et BancShares a versé à la FDIC 500 millions de dollars en espèces en avril 2023.

Les dépôts de First Citizens BancShares ont totalisé 140,05 milliards de dollars à la fin du premier trimestre 2023, une augmentation de 50,64 milliards de dollars par rapport au 31 décembre 2022. Le total des emprunts a augmenté de 39,45 milliards de dollars au cours du trimestre, principalement en raison du billet d'achat de 35,15 milliards de dollars lié à l'acquisition et de l'augmentation de 4,25 milliards de dollars des emprunts FHLB (Federal Home Loan Bank). La provision pour pertes sur créances a totalisé 783 millions de dollars sur le trimestre clos, comparativement à 79 millions de dollars au quatrième trimestre, soit une augmentation de 704 millions de dollars.