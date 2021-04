First Bank s'appuie sur Linedata pour gagner en performance

First Bank s'appuie sur Linedata pour gagner en performance









Crédit photo © Linedata

(Boursier.com) — Linedata , éditeur de solutions globales pour les professionnels de l'asset management, de l'assurance et du crédit, annonce que First Bank, une des plus grandes banques privées aux Etats-Unis, choisit d'utiliser les fonctionnalités basées sur le cloud de Linedata Capitalstream pour la gestion des demandes de prêts et d'optimiser les procédures commerciales de sa division crédit aux entreprises. Cette division s'appuie sur l'expertise de Linedata depuis 2016 pour automatiser et digitaliser ses processus, et mettre à la disposition de ses clients un niveau de service d'excellence.

Depuis plus de 100 ans, First Bank met tout en oeuvre pour rester proche de ses clients et les aider à réaliser leurs objectifs financiers à court et long terme. Linedata Capitalstream propose une solution d'intégration et de déploiement continu (CI/CD), ce qui permet à First Bank de bénéficier directement des innovations de Linedata, sans devoir passer par des mises à jour traditionnelles. De nouvelles fonctionnalités et améliorations sont apportées régulièrement, garantissant ainsi une expérience utilisateur fluide et optimale.

"Notre mission, notre vision et nos objectifs nous poussent à investir dans les technologies pour toujours mieux servir nos clients" commente Eric Hallgren, Chief Credit Officer chez First Bank. "Nous sommes ravis de poursuivre le déploiement d'initiatives "digital-first" et de continuer à nous associer à des entreprises comme Linedata qui nous permettent de rester à la pointe de l'innovation".