FireEye Inc annonce l'acquisition de la société Cloudvisory

(Boursier.com) — FireEye Inc, le leader de la sécurité basée sur l'intelligence, annonce l'acquisition de la société Cloudvisory. Cette acquisition, clôturée le 17 janvier 2020, va ajouter des capacités de sécurisation des flux cloud à FireEye Helix, permettant aux entreprises de bénéficer d'une seule plate-forme opérationnelle intégrée pour la sécurité du cloud et des containers.

"Les entreprises ont besoin d'une visibilité continue sur tous leurs environnements cloud public et hybride, ainsi que sur leurs flux en containers," a déclaré Grady Summers, Executive Vice President of Products and Customer Success chez FireEye. "Cloudvisory fournit cette visibilité et permet à FireEye d'y appliquer des contrôles et des meilleures pratiques sur la base des connaissances acquises sur le terrain sur les modes opératoires des attaquants. La sécurité est une préoccupation majeure pour la plupart des organisations alors qu'elles migrent les traitements informatiques critiques dans le cloud. Avec le renfort de la technologie Cloudvisory, FireEye est désormais capable d'offrir une solution complète basée sur le renseignement pour sécuriser les environnements hybrides et multi plateformes d'aujourd'hui."

Fondée en 2013, Cloudvisory fournit des solutions de visibilité continue, de conformité et de gouvernance de politiques de sécurité pour des environnements multi-cloud et data center. La société offre une solution de management de la sécurité complète et centralisée pour l'audit, la conformité, la micro segmentation et l'éxécution via des fonctions de contrôle natives sur les différentes plate-formes cloud. La solution Cloudvisory supporte les plates-formes AWS, Azure, Google Cloud, Kubernetes, OpenStack et VMware, ainsi que les environnements informatiques traditionnels, virutalisés on non.

En complètant la plate-forme opérationnelle de sécurité FireEye Helix avec Cloudvisory, les entreprises peuvent facilement mettre en oeuvre des politiques de sécurité et de gouvernance pour leurs plates-formes cloud et de containers sur la base des connaissances sur les outils et les techniques des attaquants acquises par FireEye sur le terrain. Cloudvisory délivre une excellente visibilité et permet aux administrateurs de la sécurité d'appliquer des contrôles via une interface utilisateur intuitive...