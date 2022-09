FIPP : une perte nette de 382 kE au 1er semestre

(Boursier.com) — Au 30 juin 2022, le chiffre d'affaires du groupe FIPP s'élève à 927 kE, dont 693 kE de loyers et 234 kE de charges locatives refacturées (1,07 ME dont 822 kE de loyers et 251 kE de charges locatives refacturées pour la même période 2021).

Les loyers baissent eu égard au départ du locataire du bien situé à Londres (-138 kE), légèrement compensé par l'effet de l'indexation (+9 kE).

Les revenus nets des immeubles en baisse de 609 kE s'expliquent principalement par l'accroissement des charges locatives globales de 463 kE, qui provient principalement de Pamier avec une augmentation de la taxe foncière (+ 257 kE) et des charges de copropriété (+75 kE).

Le résultat opérationnel s'élève à -399 kE (-723 kE au 30 juin 2021).

Le résultat net de la période s'élève à -464 kE. Le résultat net part du groupe est de -382 kE.

Perspectives

FIPP continue d'étudier des projets d'investissement portant sur des biens immobiliers ou titres de sociétés présentant des caractéristiques d'état locatif, de potentiel de rendement ou de valorisation intéressante.