FIPP poursuit la gestion active de ses immeubles

(Boursier.com) — Au 31 décembre 2022, le chiffre d'affaires du groupe FIPP s'élevait à 1.810 KE (dont 1.397 KE de loyers et 413 KE de charges locatives refacturées) contre 2.102 KE (dont 1.582 KE de loyers et 520 KE de charges locatives refacturées) pour la même période 2021.

Cette variation du chiffre d'affaires s'explique par le départ du locataire du bien situé à Londres (-209 KE), par une baisse des charges locatives refacturées (-107 KE), et l'indexation des loyers (+24 KE).

La variation de la juste valeur des immeubles s'élève à + 1.164 KE.

Le groupe a cédé sa participation minoritaire dans la société Venus pour un montant de 8,2 ME et un résultat consolidé de -13 KE.

Le résultat de déconsolidation de l'entité Suisse Design et Création génère un résultat de -64 KE.

Un impôt différé de 499 KE a été constaté sur la base d'un "tax planning" pour les différences temporelles.

Le résultat net de l'exercice s'élève à - 2.443 KE, dont -180 KE de résultat de la participation ne donnant pas le contrôle pour les actionnaires minoritaires de la société FTI, et +456 KE de résultat de la participation ne donnant pas le contrôle pour les actionnaires minoritaires de la société HILLGROVE INVESTMENTS GROUP SA.

Le résultat net part du Groupe ressort donc à -2.720 KE.

Le groupe n'a procédé à aucune acquisition ni cession d'immeuble sur la période.

Au 31 décembre 2022, le patrimoine, d'une surface totale de 81.715 m(2) est valorisé à 77,9 ME. Cette valeur est répartie pour 57,5% en province (Alpes), 16,8% à Londres et 25,7% en région parisienne.

Les expertises ont été réparties entre quatre cabinets d'expertise immobilière en fonction des spécificités de chaque bien immobilier (VIF Expertise, CATELLA Valuation, SAVILLS Londres). Ces expertises ont été réalisées en date du 31 décembre 2022 selon les critères définis dans la Charte de l'Expertise en Evaluation Immobilière appliquée par l'ensemble des sociétés foncières cotées.

En juin 2022, F I P P a cédé sa participation de 2,66% dans la SNC VENUS à la Société ACANTHE DEVELOPPEMENT (partie liée) pour 8,2 ME, générant un résultat de cession consolidé de - 13 KE, passé en Résultat Global.

Fin décembre 2022, FTI, qui détenait 100% de la société Suisse Design et Création, a cédé l'intégralité de sa participation. Le résultat de déconsolidation constaté est de - 64 KE.

En ce début d'année 2023, comme tout au long de l'exercice 2022, le groupe poursuit sa gestion active de ses immeubles, en restant très attentif aux risques d'impayés et en engageant toutes les mesures nécessaires pour en assurer le recouvrement, Le groupe reste confiant dans la pertinence de ses investissements.