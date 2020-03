Finatis : un ROC de 1,28 MdE

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé de Finatis en 2019 s'élève à 34,7 milliards d'euros, reflétant principalement l'activité de Casino. Le ROC s'élève à 1,282 MdE (1,353 MdE en 2018).

Le résultat net de l'ensemble consolidé, part du groupe, s'établit à -550 millions d'euros (-196 ME en 2018).

Le Conseil d'administration de Finatis proposera à l'Assemblée générale de 2020 de ne pas verser de dividende en 2020 au titre de l'exercice 2019.

Information sur les procédures de sauvegarde

"Dans un contexte persistant d'attaques spéculatives et massives dont les titres du Groupe ont fait l'objet, les sociétés Euris, Finatis, Foncière Euris, Rallye et ses filiales Cobivia, HMB et Alpétrol ont demandé et obtenu, par jugements du 23 mai 2019 et du 17 juin 2019, l'ouverture de procédures de sauvegarde", explique Finatis. Par jugement prononcé le 28 février 2020, le Tribunal de Commerce de Paris a arrêté les engagements d'amortissement de l'endettement financier brut qui concernait au 23 mai 2019, pour Finatis, 135 ME de créances sécurisées par des nantissements de comptes titres portant sur des actions Foncière Euris. Les principales échéances financières du plan d'amortissement sont de 28 ME en 2024 et 35 ME en 2030.