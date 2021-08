Finatis : résultats du 1er semestre

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2021, le chiffre d'affaires de Finatis est de 14,486 milliards d'euros, lié à l'activité de Casino.

La pandémie de Covid-19 continue à impacter notamment le marché des centres commerciaux, avec des restrictions en France et en Pologne, et des transactions à l'arrêt en ce moment pour ce type d'actifs.

Le résultat net de l'ensemble consolidé est de -93 millions d'euros, dont -49 ME part du groupe.

La quote-part de Finatis dans la Dette Financière Nette consolidée (DFN), avant retraitement IFRS, s'établit à 146 ME au 30 juin 2021 (143 ME au 31 décembre 2020). Elle est composée, d'une part, de créances sécurisées par des nantissements de comptes titres portant sur des actions Foncière Euris pour 150 ME et, d'autre part, de 3 ME de trésorerie.