Finatis publie un résultat opérationnel courant de 1.402 ME

(Boursier.com) — Finatis annonce un résultat opérationnel courant (activités poursuivies) de 1.402 ME. Le Résultat net de l'ensemble consolidé ressort à (492) ME. Le Chiffre d'affaires (activités poursuivies) et de 31.928 ME.

La quote-part du périmètre holding de Rallye dans la DFN consolidée, avant retraitement IFRS, s'établit à 3.173 ME au 31 décembre 2020, contre 3.002 ME au 31 décembre 2019. Elle est de 2.839 ME après retraitement IFRS au 31 décembre 2020, contre 3.000 ME à l'arrêté annuel précèdent.

La quote-part de Foncière Euris dans la DFN consolidée, avant retraitement IFRS, s'établit à 175 ME au 31 décembre 2020 contre 165 ME au 31 décembre 2019, et d'un montant non significativement différent (172 ME au 31 décembre 2020) après retraitement. La DFN, au niveau de la société Foncière Euris, intègre d'une part, des dettes bancaires sécurisées par des nantissements de comptes titres portant sur des actions Rallye pour 119 ME, des dettes non sécurisées pour 24 ME et des dettes de dérivés pour 46 ME et, d'autre part, une trésorerie de 14 ME.

Sur la base des expertises indépendantes des centres commerciaux en exploitation, les fonds investis au niveau de Foncière Euris dans les programmes immobiliers sont évalués à 48 ME au 31 décembre 2020, dont 17 ME de plus-values latentes. Ces valeurs ne préjugent pas des montants qui pourraient être effectivement encaissés en cas de cession, ceux-ci pouvant être significativement différents. A noter que compte-tenu de la crise sanitaire, le marché des transactions concernant ce type d'actifs est pour le moment à l'arrêt.

La quote-part de Finatis dans la DFN consolidée, avant retraitement IFRS 1, s'établit à 143 ME au 31 décembre 2020 contre 134 ME au 31 décembre 2019. Après retraitement IFRS, elle s'établit à 134 ME au 31 décembre 2020. La DFN, au niveau de la société Finatis, intègre d'une part, des dettes bancaires sécurisées par des nantissements de comptes titres portant sur des actions Foncière Euris pour 146 ME et, d'autre part, une trésorerie de 4 ME.

Le groupe Casino enregistre sur l'année 2020 un chiffre d'affaires de 31,9 MdsE, soit une hausse de 9% en organique et un recul de 7,9% au total après prise en compte, notamment, des effets de change et d'hyperinflation de -12,6%, d'un effet périmètre de -2,4% et d'un effet essence de -1,8%. Le ROC s'élève à 1.426 ME (1.287 ME hors crédits fiscaux) soit une variation de +7,9% après impact du change et de +25,2% à taux de change constant (+14,8% hors crédits fiscaux).

En France, la marge d'EBITDA de la distribution est en progression de 55 bps à 9,5%. Cdiscount enregistre une très forte progression de sa rentabilité avec un EBITDA en hausse de 63% et des revenus de sa marketplace en accélération. En Amérique latine, l'EBITDA est en hausse de 19,4% hors effet change et crédits fiscaux. Suite au repositionnement du groupe Casino, toutes les enseignes sont rentables y compris les hypermarchés, avec un niveau très satisfaisant pour les autres enseignes.

Casino a confirmé l'objectif de 4,5 MdsE pour son plan de cession.

Au 31 décembre 2020, la dette financière brute du groupe Casino s'élève à 7,4 MdsE et sa dette financière nette après IFRS 5 ressort à 3,9 MdsE.

Les perspectives 2021 de Casino en France sont :

Une nette amélioration de la rentabilité dans la continuité du second semestre 2020 ;

Suite au recentrage du groupe sur les formats porteurs, la priorité désormais donnée à la croissance (expansion sur les formats de proximité urbaine, périurbaine et rurale et développement du e-commerce sur des modèles structurellement rentables) ;

La poursuite du développement de Cdiscount, GreenYellow et RelevanC ;

La progression de la capacité d'autofinancement et du cash-flow libre ;

La poursuite du désendettement.