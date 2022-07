Finatis : creuse sa perte au 1er semestre

(Boursier.com) — Les comptes consolidés de Finatis au 1er semestre 2022 font apparaître une situation de trésorerie compatible avec leurs engagements dans le cadre des procédures de sauvegarde.

Le résultat net de l'ensemble consolidé Finatis laisse apparaître une perte de -197 millions d'euros au 1er semestre 2022 (-97 ME un an plus tôt), dont -41 ME part du groupe (-50 ME un an plus tôt).

La quote-part de Finatis dans la Dette financière nette (DFN) consolidée, avant retraitement IFRS, s'établit à 154 ME au 30 juin 2022 (150 ME au 31 décembre 2021). Elle est composée, d'une part, de créances sécurisées par des nantissements de comptes titres portant sur des actions Foncière Euris pour 157 ME et, d'autre part, de 3 ME de trésorerie.

Pour mémoire, la prochaine échéance significative du plan de Finatis sera en février 2025. Le plan de sauvegarde de Finatis dépend principalement in fine de la capacité distributive de Casino qui est encadrée par sa documentation financière autorisant la distribution de dividendes2 dès lors que le ratio, calculé sur le périmètre France Retail + E-commerce, de dette financière brute/ Ebitda après loyers est inférieur à 3,5x. Au 30 juin 2022, ce ratio s'établit à 7,12x contre 6,47x au 31 décembre 2021 et 5,50x au 30 juin 2021. La politique de distribution de Casino est déterminée par ses organes sociaux conformément à son intérêt social.