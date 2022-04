Finatis : Assemblée générale convoquée

(Boursier.com) — La société Finatis informe ses Actionnaires qu'ils sont convoqués en Assemblée générale ordinaire annuelle, le jeudi 19 mai, à 14h, au Centre de Conférence Capital 8, à Paris.

L'avis préalable de réunion de l'Assemblée générale, comportant l'ordre du jour et le texte des résolutions, a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 11 avril (bulletin no 43). L'avis de convocation à l'Assemblée générale sera publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 27 avril (bulletin no50) ainsi que dans le journal d'annonces légales "Actu juridique" du 27 avril. Les modalités de participation et de vote à cette Assemblée figurent dans ces avis. L'ensemble des documents et renseignements concernant cette Assemblée sont tenus à la disposition des Actionnaires dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Les informations et documents relatifs à cette Assemblée, et en particulier le rapport annuel, peuvent être consultés sur le site internet de Finatis.