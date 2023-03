Finatis : à nouveau en perte

(Boursier.com) — Au 31 décembre 2022, la valeur d'utilité déterminée pour l'action Casino s'établit à 43,31 euros, induisant une valeur négative de l'actif net réévalué de Foncière Euris. En conséquence, un montant de 303,5 ME de dépréciations complémentaires a été enregistré dans les comptes de Finatis au 31 décembre 2022, dont 287,5 ME sur les titres et créances Foncière Euris, ramenant à zéro la valeur comptable des titres et créances sur Foncière Euris détenus par Finatis.

Le résultat net individuel de Finatis est une perte de -311,3 ME en 2022 (-182,2 ME en 2021).

Le résultat net de l'ensemble consolidé ressort à -424 ME (-402 ME en 2021)

La valeur d'utilité est le résultat l'application des méthodes comptables. Les dépréciations sur titres et créances qui en découlent pourront varier significativement en fonction de l'évolution future des paramètres suivis et notamment au fur et à mesure de l'évolution des plans de sauvegarde.