Financière Moncey : 9,5 ME de bénéfices annuels 2022

(Boursier.com) — Financière Moncey est une société holding qui gère un portefeuille de participations. Elle n'a pas réalisé de chiffre d'affaires au cours de l'exercice 2022, tout comme en 2021.

Le résultat net part du Groupe ressort à 9,5 millions d'euros (7,9 ME en 2021). Il correspond essentiellement à la quote-part dans le résultat net de Société Industrielle et Financière de l'Artois, en hausse par rapport à l'année précédente, en raison de l'amélioration des résultats du Groupe IER qui bénéficie de la reprise de l'activité en Europe et Amérique du Nord.

Dividende

Le conseil d'administration proposera à l'Assemblée générale de verser un dividende de 28 euros par action au titre de l'exercice 2022, soit 5 ME, identique à l'exercice 2021.