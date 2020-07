Financière Marjos : vers une réorientation d'activité ?

Financière Marjos : vers une réorientation d'activité ?









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Financière Marjos est entrée en discussions exclusives avec des entités contrôlées par M. Ernesto Preatoni dans le cadre d'un projet d'apports de certains actifs (Projet d'Apports d'Actifs). S'il se réalise, ce Projet d'Apports d'Actifs entraînerait une réorientation de l'activité de Financière Marjos vers la détention et le développement, direct ou indirect, d'actifs immobiliers commerciaux et résidentiels ainsi que la gestion locative et hôtelière.

Ce Projet d'Apports d'Actifs pourrait prendre la forme d'apports de participations dans des sociétés exerçant des activités :

- de promotion immobilière commercial et résidentiel en Europe ;

- de gestion d'hôtels haut de gamme et complexes hôteliers en Europe, en Russie et en Egypte ;

- de développement de tours de bureaux et logements ainsi que de nouveaux hôtels et de résidences en Russie et à Dubaï.

La réalisation de ce projet est notamment soumise à la finalisation de travaux de valorisation et de détermination des actifs qui seraient apportés. Elle pourrait aboutir fin 2020, ou au 1er semestre 2021.

Rappelons que M. Ernesto Preatoni est un homme d'affaires italien ayant notamment des activités dans les secteurs du tourisme et de la promotion immobilière.

Jusqu'ici, Financière Marjos était une société ayant pour objet, en France et à l'étranger, la création, l'installation, l'acquisition, l'exploitation de toute entreprise de fabrication, de vente, de location, d'entretien. Elle intervient au niveau de : la création de sociétés ou d'apports à des sociétés déjà existantes ; la prise de participation, de fusion, d'association, de groupement d'intérêt économique et sous toutes autres formes.