Financière Marjos renforce ses fonds propres

(Boursier.com) — Financière Marjos communique des résultats annuels 2022 renouant avec les bénéfices, puisque le résultat de l'exercice ressort à +42,75 kE contre une perte de -712,11 kE un an plus tôt.

Le semestre clos au 30 juin 2023 délivre un résultat de -36,99 kE (+41,96 kE au 30 juin 2022).

Changement de l'associé commandité

En outre Financière Marjos informe qu'au terme d'un accord de financement entre la société Well associé commandité et les associés commanditaires il a été convenu d'un transfert de la commandite à la société Financière Louis David SA détenant 15% du capital et à l'issue de l'adoption de la décision par les assemblées générales de Well et de Financière Marjos.

Renforcement des fonds propres

Ce transfert, ratifié à l'unanimité par le Conseil de Surveillance, marquera un renouveau pour Financière Marjos qui va proposer une reconstitution de fonds propres par une réduction du capital à 50 kE, et par une augmentation de capital de 1 million d'euros garantie à hauteur de 750 kE (75%) par un pool d'actionnaires, avec la conversion de 368 kE des comptes courants d'associés.

Cette augmentation de capital ouverte à tous les actionnaires se fera par voie d'ABSA (actions à bons de souscription d'actions) par l'émission de 2 actions nouvelles pour 3 anciennes au cours de 0,075 euro par action, chaque action nouvelle bénéficiant de 1 BSA étant attendu que la conversion de 2 BSA permettra de souscrire à 1 action nouvelle ordinaire au cours de 0,15 euro durant une période de 30 mois.

Assemblée générale mixte convoquée

Ces opérations vont permettre un nouveau départ pour la société avec un management impliqué pour un projet ambitieux de recherche active de partenaires désireux de bénéficier d'une structures cotée disponible offrant une grande visibilité financière, un accès immédiat à la liquidité et toutes les sources de développements liées à une cotation boursière sur un marché réglementé Euronext compartiment C.

Financière Marjos convoque une Assemblée générale mixte pour le 2 février2024.