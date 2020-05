Financière Marjos : opérations sur le capital et transformation en société en commandite par actions

Financière Marjos : opérations sur le capital et transformation en société en commandite par actions









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La société Financière Marjos annonce le succès de ses trois augmentations de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de personnes dénommées, suivies d'une réduction de capital motivée par des pertes par réduction du nominal de l'action de 0,10 euro à 0 ,01 euro, ainsi que sa transformation en société en commandite par actions.

L'assemblée générale mixte des actionnaires de Financières Marjos s'est réunie le 20 mai 2020 sous la présidence de Monsieur Patrick Werner, Président du Conseil d'administration. L'ensemble des résolutions proposées ont été adoptées à l'unanimité par 65,17 % du capital et des droits de vote de la Société présents à cette assemblée générale.

Réalisation des Augmentations de Capital

Le montant brut des Augmentations de Capital s'élève à 1.776.519,90 euros et se traduit par l'émission de 17.765.199 actions à admettre (les " Actions à Admettre ") au prix de 0,10 euro par action. La totalité des Actions à Admettre ont été souscrites par les personnes dénommées, représentant ainsi 100% des Augmentations de Capital.