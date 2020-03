Financière Marjos : les actionnaires se retrouveront à Marjos

Financière Marjos : les actionnaires se retrouveront à Marjos









(Boursier.com) — Financière Marjos informe ses actionnaires que son Assemblée générale mixte, a été convoquée pour le vendredi 27 mars 2020 à 16h au 112 avenue Kléber à Paris. Un avis préalable valant avis de convocation a été publié au Bulletin des annonces légales obligatoires (BALO) no22 du 19 février 2020 (annonce no2000282). Cet avis contient en particulier :

- l'ordre du jour de l'assemblée,

- le texte des projets de résolutions soumises à l'assemblée,

- les conditions d'accès à l'assemblée,

- les modalités requises pour poser des questions écrites à l'assemblée ou demander l'inscription de points ou de projets de résolutions,

- les conditions pour participer et voter à l'assemblée,

- les modalités permettant de voter par correspondance ou par procuration,

- les conditions et modalités de notification de la désignation et de la révocation d'un mandataire.