Financière de l'Odet : Sébastien Bolloré deviendra DG Délégué le 1er juin

(Boursier.com) — Pour 2021, la Compagnie Financière de l'Odet réalise un chiffre d'affaires de 19,77 milliards d'euros en croissance de +17% à périmètre et taux de change constants. En données publiées, le chiffre d'affaires est en hausse de +18%, compte tenu de +254 millions d'euros de variations de périmètre (dont principalement l'acquisition de Prisma Media en mai 2021) et de -111 ME d'effets de change (appréciation globale de l'euro, notamment par rapport au dollar).

Le résultat opérationnel ajusté (EBITA) s'établit à 1,318 MdE en hausse de +76% à périmètre et taux de change constants.

Le résultat financier s'établit à -124 ME (+58 ME en 2020). Le résultat net des sociétés mises en équivalence non opérationnelles ressort à -583 ME (-32 ME en 2020).

Après prise en compte d'un impôt de -415 ME (-301 ME en 2020), le résultat net consolidé s'établit à 20,189 MdsE (1,549 MdE en 2020). Il comprend 19,9 MdsE de plus-value de déconsolidation de 70% d'Universal Music Group (UMG). Ce résultat n'intègre pas les plus-values de cession des 20% d'intérêts minoritaires cédés en 2021 au consortium mené par Tencent et à Pershing Square ; ces opérations ont donné lieu à un encaissement de plus de 6 MdsE.

Le résultat net part du Groupe ressort à 3,264 MdsE (214 ME en 2020).

Les capitaux propres s'établissent à 31,336 MdsE (24,137 MdsE au 31 décembre 2020), compte tenu de la hausse des cours de bourse sur les titres (+1,58 MdE) et de la cession de 20% supplémentaires d'UMG en 2021 pour 6 MdsE. L'endettement net s'élève à 3,491 MdsE (9,102 MdsE au 31 décembre 2020), en forte diminution de 5,6 MdsE en lien avec les cessions de 20% d'UMG par Vivendi pour plus de 6 MdsE. L'endettement de Compagnie de l'Odet incluant Bolloré et hors Vivendi poursuit sa réduction (-310 ME sur l'année) et s'établit à 3,839 MdsE.

Le 'gearing' s'établit à 11% (38% fin 2020).

A fin 2021, le Groupe dispose de 5,6 MdsE de lignes confirmées, dont 2,8 MdsE au niveau de Compagnie de l'Odet (incluant Bolloré et hors Vivendi).

Dividende

Il sera proposé à l'Assemblée générale de distribuer un dividende de 3,60 euros par action (3,00 euros versés au titre de 2020). Le détachement du dividende interviendra le 9 juin pour un paiement le 13 juin.

Gouvernance

Le Comité de gouvernance, nominations et rémunérations a proposé la nomination de Sébastien Bolloré au Conseil d'administration en tant que Directeur Général Délégué. "Eu égard à l'expertise de M. Sébastien Bolloré et de la nécessaire évolution de la gouvernance, le Conseil, à l'unanimité, a approuvé cette nomination qui prendra effet au 1er juin 2022", indique Compagnie de l'Odet.