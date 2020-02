Financière de l'Odet : le chiffre d'affaires est en hausse de 3% à pcc en 2019

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — A périmètre et taux de change constants, le chiffre d'affaires du 4e trimestre 2019 du Groupe Financière de l'Odet est stable (-0,1%) à 6,895 milliards d'euros. En données publiées, le chiffre d'affaires progresse de +6% par rapport au chiffre d'affaires du 4e trimestre 2018, en raison notamment de la variation de périmètre chez Vivendi liée à l'intégration d'Editis.

Sur l'année, à périmètre et taux de change constants, le chiffre d'affaires est en hausse de +3% à 24,843 MdsE. En données publiées, le chiffre d'affaires est en hausse de +8%, compte tenu de 878 millions d'euros de variation de périmètre, notamment liés à l'intégration d'Editis chez Vivendi, et de 285 ME d'effets de changes positifs, liés à la dépréciation de l'euro vis-à-vis de la plupart des devises et particulièrement du dollar américain.