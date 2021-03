Financière de l'Odet : le bénéfice net progresse de 76% ; dividende triplé

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de l'exercice 2020 de Financière de l'Odet s'élève à 24,108 milliards d'euros en retrait de -3% à périmètre et taux de change constants. En données publiées, le chiffre d'affaires baisse de -3%.

Le résultat opérationnel ajusté (EBITA) s'établit à 2,034 MdsE en hausse de +25% (23% à périmètre et taux de change constants).

Le résultat financier s'établit à 618 millions d'euros (13 ME en 2019). Il intègre principalement 591 ME de réévaluation des titres Spotify et Tencent Music (139 ME en 2019). Le résultat net des sociétés mises en équivalence non opérationnelles ressort à -32 ME (98 ME en 2019)

Après prise en compte d'un impôt de -677 ME, contre un produit d'impôts de 35 ME en 2019 qui intégrait 473 ME de remboursements de crédits d'impôt étranger chez Vivendi, le résultat net consolidé s'établit à 1,549 MdE (1,402 MdE en 2019), soit +11%. Le résultat net part du Groupe ressort à 214 ME (122 ME en 2019), en progression de 76%.

Les capitaux propres s'établissent à 24 137 ME, stables par rapport à 2019, compte tenu de l'impact de la cession de 10% du capital d'UMG à Tencent (+2,8 MdsE), compensé par les rachats de titres du Groupe (Vivendi et Blue Solutions) et les dividendes versés.

L'endettement net s'élève à 9,102 MdsE (8,781 MdsE au 31 décembre 2019) en raison de l'augmentation de l'endettement de Vivendi (+889 ME) et avant encaissement de 2,8 MdsE liés à la cession de 10% supplémentaires d'UMG le 31 janvier 2021. L'endettement de Financière de l'Odet hors Vivendi se réduit de 567 ME sur l'année et s'établit à 4,149 MdsE. Compte tenu de ces éléments, le 'gearing' s'établit à 38% (37% fin 2019).

A fin janvier 2021, après cession de 10% supplémentaires d'UMG pour 2,8 MdsE et de 2% supplémentaires de Mediobanca pour 0,2 MdE, les liquidités du Groupe, lignes confirmées non tirées et placements liquides, représentent 3,1 MdsE au niveau de Financière de l'Odet et 9,4 MdsE en incluant Vivendi.

3 euros de dividende par action

Le résultat distribuable étant de 797 ME et la société Financière de l'Odet ayant désormais une trésorerie positive, il sera proposé à l'Assemblée générale de distribuer un dividende de 3 euros représentant 20 ME (1 euro versé au titre de 2019).

Le détachement du dividende interviendra le 10 juin 2021. Son paiement est prévu au 14 juin.

Par ailleurs, le Conseil proposera à l'Assemblée générale du 26 mai 2021 la transformation du nom Financière de l'Odet en Compagnie de l'Odet.