Financière de l'Odet : dynamique sur 9 mois

(Boursier.com) — A périmètre et taux de change constants, le chiffre d'affaires de Financière de l'Odet au 3e trimestre est en hausse de +16% à 6,112 milliards d'euros. En données publiées, le chiffre d'affaires croît de 20% par rapport à celui du 3e trimestre 2021, compte-tenu d'effets favorables de change (+135 millions d'euros) et de périmètre (+41 ME).

A périmètre et taux de change constants, le chiffre d'affaires à fin septembre est en hausse de +21% à 17,629 MdsE. En données publiées, le chiffre d'affaires des 9 premiers mois de l'année est en hausse de 26%, compte-tenu de +213 ME de variations de périmètre (notamment l'intégration de Prisma Media) et de +298 ME d'effets de change en raison d'une dépréciation globale de l'Euro par rapport aux principales devises du Groupe.