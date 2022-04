Financière de l'Odet : 28% de croissance organique au 1er trimestre

(Boursier.com) — A périmètre et taux de change constants, le chiffre d'affaires de Financière de l'Odet, au 1er trimestre 2022, est en progression de +28% à 5,697 milliards d'euros. En données publiées, le chiffre d'affaires progresse de +33% par rapport au chiffre d'affaires du 1er trimestre 2021, compte tenu d'effets de change favorables de +64 millions d'euros et d'un effet de périmètre de +89 ME lié principalement à l'entrée de Prisma Media.

Le chiffre d'affaires de l'activité transport et logistique est de 2,361 MdsE en croissance de +47% par rapport au 1er trimestre 2021. Le chiffre d'affaires des activités communication s'élève à 2,376 MdsE, en croissance organique de +8% par rapport au 1er trimestre 2021. Le chiffre d'affaires des activités industrielles ressort à 112 ME (stockage d'électricité, films plastiques, terminaux et systèmes spécialisés), en croissance de +44% par rapport au 1er trimestre 2021.

Conflit en Ukraine

Le Groupe, qui est présent en Ukraine à travers Gameloft et Havas, filiales de Vivendi, se mobilise pour apporter tout le soutien possible à ses équipes et aux populations concernées.

La part de chiffre d'affaires 2021 réalisée en Ukraine, mais également en Russie ou auprès de clients russes, reste très limitée (moins de 1% pour le Groupe dans son ensemble).

Cependant, certaines activités du Groupe se fournissent notablement auprès d'entreprises russes et ukrainiennes, Bolloré Energy notamment. Le Groupe met tout en oeuvre dans l'immédiat pour trouver les solutions lui permettant de servir au mieux ses clients, et reste très vigilant sur les impacts potentiels de ce conflit sur ses activités.

Impacts de la crise sanitaire

L'évolution de la pandémie de Covid-19, comme l'ampleur de son impact sur l'économie mondiale, demeure incertaine. La société a mis en oeuvre toutes les actions appropriées pour faire face à la situation, pour protéger ses employés, et en limiter les conséquences sur ses activités. A date, la société n'évalue pas d'impact significatif sur les comptes 2022 et sur la poursuite de ses activités.