Financière de l'Odet : 122 ME de résultat net part du groupe en 2019

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de Financière de l'Odet pour l'exercice 2019 s'élève à 24,843 milliards d'euros en hausse de +3% à périmètre et taux de change constants

Le résultat opérationnel ajusté (EBITA) s'établit à 1,631 MdE en hausse de +0,1% (-5% à périmètre et taux de change constants).

La part dans le résultat net des sociétés mises en équivalence non opérationnelles ressort à 98 millions d'euros (172 ME en 2018), principalement en raison de la baisse de la contribution de Telecom Italia. Après prise en compte d'un produit de 35 ME d'impôts (contre -506 ME en 2018), exclusivement attribuable à Vivendi, le résultat net consolidé s'établit à 1,402 MdE, (1,102 MdE en 2018).

Le résultat net part du Groupe est quasiment stable à 122 ME.

Situation financière

L'endettement net s'élève à 8,781 MdsE (5,040 MdsE au 31 décembre 2018), lié aux acquisitions (Editis, M7...) et aux rachats d'actions de Vivendi. L'endettement net de Financière de l'Odet hors Vivendi est en diminution de 499 ME en raison notamment des cessions de titres (Wifirst,...) et de Bolloré Ports France et l'encaissement du dividende Bolloré.

Les capitaux propres s'établissent à 24,021 MdsE (26,156 MdsE au 31 décembre 2018). Ils intègrent la baisse des capitaux propres de Vivendi du fait du rachat de 10% de ses propres actions pour 3 MdsE. Le ratio d'endettement net sur fonds propres (gearing) ressort à 37% (19% à fin 2018).

Au 31 janvier 2020, les liquidités du Groupe, lignes long terme confirmées non tirées et placements liquides, représentent un montant d'environ 2,75 MdsE pour Bolloré et 8,4 MdsE en incluant Vivendi.

Dividende

Il sera proposé à l'Assemblée générale de distribuer un dividende de 1 euro par action identique à celui versé au titre de 2018. Le détachement du dividende interviendra le 4 juin pour une mise en paiement en espèces le 8 juin 2020.