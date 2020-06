Finance : quelles sont les pratiques de paiement des Français avec la crise sanitaire

(Boursier.com) — L'Observatoire des usages bancaires est une étude qui mesure l'impact du digital sur la relation à l'argent et à la banque. Cette nouvelle édition présente les résultats d'une enquête, en partenariat avec OpinionWay réalisée en France en période de déconfinement, du 22 mai au 1er juin, ainsi qu'une analyse de l'évolution des comportements des clients d'Orange Bank sur les 4 derniers mois. Elle permet de mesurer l'impact de la crise sanitaire sur l'utilisation des moyens de paiement, la relation à la banque et sur les comportements de consommation avant, pendant et après le confinement.

Les deux principaux enseignements de cette étude sont la forte accélération de la digitalisation des moyens de paiement et une nette reprise de la consommation chez les Français. Le confinement a accéléré la digitalisation des services financiers à bien des égards : achats en ligne, recours au paiement mobile, utilisation des néo-banques comme banque principale... et ces tendances ne se sont pas arrêtées avec le déconfinement, signe d'une évolution durable des comportements , commente Paul de Leusse, Directeur Général d'Orange Bank.

Les jeunes, adeptes du paiement digital

Cette enquête révèle que 1 Français sur 5 a déjà utilisé son smartphone pour payer sans contact en magasin (+6 points en 18 mois) et 1 sur 10 le fait régulièrement. Les jeunes actifs (25-34 ans) sont particulièrement adeptes (31% l'ont déjà utilisé). En termes socio-professionnels, toutes les catégories sont bien représentées. Le paiement mobile se démocratise ; il n'est plus l'apanage d'une clientèle élitiste.

Par ailleurs, le paiement sans contact carte continue sa progression (76%, +11 points en 18 mois). Les plus de 65 ans sont venus grossir les rangs des utilisateurs. Ils sont 82% à l'utiliser (+6 points par rapport à l'automne 2019).

L'accélération de la numérisation des paiements provoque une chute très significative de l'utilisation des espèces et des chèques avec des baisses respectives de -13 points et de -5 points par rapport à l'automne.

L'attractivité des nouvelles banques est désormais bien réelle : 65% des clients d'une banque en ligne ou mobile se déclarent prêts à en faire leur banque principale, alors même que la multi-bancarisation décroît, preuve que les néo-banques constituent désormais une vraie alternative aux banques traditionnelles.

A l'issue du confinement, la solidité financière et la réputation ressortent comme les principaux déterminants de la confiance des Français dans leur banque. Les opérateurs télécom et la grande distribution apparaissent comme des acteurs alternatifs aux banques traditionnelles pour 20% des Français, devant les GAFA qui recueillent 16% d'intérêt.

Un déconfinement en digital

Orange Bank a analysé les usages de ses clients sur plus de 7,3 millions d'opérations sur ces 4 derniers mois... Depuis le déconfinement, les paiements mobiles s'installent à un niveau très supérieur à la normale (+8% vs début 2020). Egalement, le montant moyen des paiements mobiles a augmenté de +64% par rapport au début de l'année 2020. Si les dépenses alimentaires se maintiennent à un niveau élevé (+24%) après le déconfinement, les dépenses en habillement ont dépassé le niveau d'avant la crise avec une augmentation de +11%. Enfin les achats et les divertissements en ligne se maintiennent à un niveau très élevé après le déconfinement avec des hausses respectives de +46% et +32% par rapport au début de cette année.