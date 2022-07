Finance : le Fonds Lamartine de CNP Assurances et CDC Habitat émet 850 ME d'obligations vertes

(Boursier.com) — Le Fonds immobilier résidentiel Lamartine, détenu depuis mars 2022 à 85% par CNP Assurances et à 15% par CDC Habitat, a émis deux obligations vertes d'un montant global de 850 millions d'euros.

Le Fonds Lamartine a émis deux obligations "Green et Sustainable" (SPO Moody's ESG Solutions), en avril et en juillet 2022, dans le cadre de la stratégie de financement définie avec CNP Assurances et CDC Habitat, les deux investisseurs du Fonds :

- le 8 avril, une première émission obligataire publique de 500 ME à 10 ans sursouscrite 2x, offrant un coupon de 2,875%,

- le 12 juillet, une deuxième émission obligataire publique de 350 ME à 6 ans sursouscrite plus de 2x, offrant un coupon de 3,625%.

Le succès de ces émissions, avec la présence d'investisseurs et d'asset managers européens de premier plan, confirme le fort intérêt des institutionnels pour le logement libre et intermédiaire sur tout le territoire français.

Ces opérations ont été initiées par Ampere Gestion, filiale de CDC Habitat et gestionnaire du fond. D'ici 2026, le fonds va ainsi produire 3.950 logements neufs, libres à loyers adaptés ou intermédiaires pour une taille cible du fonds de plus de 7.600 logements et une valeur de 2,4 MdsE.