Finance : Amundi et Caceis créent une offre dédiée aux investisseurs institutionnels et gestionnaires d'actifs

Finance : Amundi et Caceis créent une offre dédiée aux investisseurs institutionnels et gestionnaires d'actifs









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Amundi et Caceis créent une offre 'Front-to-Back' dédiée aux investisseurs institutionnels et aux gestionnaires d'actifs. Cette solution repose sur la plateforme ALTO d'Amundi Services -Amundi Leading Technologies & Operations est le système de gestion de portefeuilles d'Amundi- qui couvre les services de 'front office' et intègre les services de 'middle office' et de 'back office' de Caceis.

Les investisseurs retireront de nombreux avantages de cette offre d'Amundi Services et de Caceis :

- une solution d'externalisation sur le marché, bénéficiant d'une large couverture des marchés sur les principales classes d'actifs et intégrant les obligations réglementaires des différents acteurs ;

- une optimisation de l'intégration des opérations sur l'ensemble de la chaîne de valeur du front au back office ;

- une réduction du coût global des opérations compte-tenu de l'architecture intégrée de la solution proposée.