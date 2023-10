Fill up : une perte nette de 0,6 ME sur le semestre

(Boursier.com) — Le premier semestre 2023 aura été l'occasion pour Fill Up Me'dia de générer des produits d'exploitation qui s'élèvent à 4,9 ME, en croissance de +20% par rapport à la même période de l'année précédente, notamment auprès d'un portefeuille de plus de 3.000 annonceurs locaux...

La politique volontariste d'investissements conduit la société à enregistrer un EBITDA retraité de 0,3 ME, à comparer aux 0,5 ME réalisés au premier semestre 2022, soit un recul de 0,2 ME.

La perte nette de la société s'établit à 0,6 ME au premier semestre 2023.