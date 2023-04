Fill Up Média vise les galeries marchandes

(Boursier.com) — Fill Up Média a conclu la signature d'un partenariat avec in-Store Media pour la commercialisation de campagnes publicitaires DOOH locales.

Expert de la communication en point de vente, in-Store Media définit, installe et commercialise des solutions Média dans les centres commerciaux et les hypermarchés. Présent dans 9 pays et partenaire de plus de 60 enseignes majeures au service de 1 600 marques, la société dispose d'une couverture digitale unique en France.

Dans le cadre du partenariat conclu avec in-Store Media, Fill Up Média sera en charge de commercialiser, exclusivement auprès d'une cible d'annonceurs locaux une partie de l'inventaire DOOH Malls à savoir un parc de plus de 1 350 écrans répartis dans plus de 300 galeries marchandes. Fill Up Média assurera ainsi la prospection des annonceurs locaux et la réalisation des spots publicitaires grâce à son studio de production intégré. in-Store Media gèrera quant à elle la diffusion des contenus au sein de son dispositif, l'entretien et la disponibilité des écrans.

"Avec la signature de ce nouveau partenariat, Fill Up Média poursuit la diversification de son offre", se félicite la société spécialisé dans les distributeurs de carburant.