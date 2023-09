Fill Up Média signe un contrat majeur avec Carrefour pour déployer 2.000 écrans dans 250 stations supplémentaires

(Boursier.com) — Fill Up Média, leader français de l'affichage digital extérieur sonore sur distributeurs de carburant, annonce le renforcement de son partenariat historique avec Carrefour à travers le déploiement de 2.000 écrans dans 250 nouvelles stations-service de l'enseigne de la grande distribution.

Le partenariat entre les deux sociétés a démarré en 2017 avec l'équipement de 100 stations-service à travers la France. Dans le cadre de cet accord, Fill Up Média était en charge, pour une durée de 6 ans, de la régie publicitaire, de la gestion du réseau et de la production des spots pour une clientèle d'annonceurs locaux et nationaux.

Le nouveau contrat signé entre Fill Up Média et Carrefour prévoit de répliquer ce même modèle au sein de 250 stations-service supplémentaires de l'enseigne, pendant 8 ans et 9 mois, tout en prolongeant les 100 stations-service déjà équipées pour la même durée.

Grâce à ce nouvel accord, Fill Up Média disposera d'ici la fin du 1er semestre 2024, d'un parc total de plus de 6.000 écrans publicitaires répartis au sein de 850 stations-service, lui permettant d'adresser plus de 6 millions d'automobilistes par semaine sur l'ensemble du territoire français.

Le renforcement de ce partenariat permet à Fill Up Média d'accélérer son développement commercial via l'augmentation du nombre de stations-service partenaires, conformément à la feuille de route opérationnelle présentée il y a un an lors de son introduction en bourse. La Société confirme ainsi son ambition d'atteindre 1 180 stations partenaires à horizon 2025, soit une audience hebdomadaire de 10 millions d'automobilistes.

Fill Up Média entend dupliquer ce type de partenariat avec d'autres enseignes de la grande distribution, afin de poursuivre le déploiement de son offre en ciblant en priorité les zones présentant un fort trafic.

Manuel BERLAND, Président Directeur Général de Fill Up Média, a déclaré : "Nous sommes très fiers d'annoncer l'extension de notre partenariat avec l'enseigne Carrefour. Celle-ci a été l'une des premières à recourir à notre solution en faisant le choix, dès 2017, d'installer nos écrans dans 100 stations-service de leur réseau. Cette signature renforce notre collaboration avec un acteur majeur de la grande distribution et démontre toute la pertinence et la valeur ajoutée de notre offre. En effet, notre dispositif fournira aux 250 nouveaux sites qui seront équipés de nos écrans, un support innovant permettant de digitaliser les meilleures offres du prospectus papier via l'octroi de 3x10 secondes au bénéfice de l'enseigne. De plus, cette annonce marque un jalon structurant dans l'atteinte de nos objectifs commerciaux et financiers définis au cours de notre introduction en bourse, notamment celui d'équiper 550 stations-services supplémentaires à horizon 2025. La réalisation de cet objectif, qui nous permettrait d'atteindre 1 180 stations partenaires, nous assurerait alors une audience hebdomadaire de 10 millions d'automobilistes et conforterait notre position de régie DOOH leader dans l'univers de la mobilité automobile."