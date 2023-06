Fill Up Média : retour d'Assemblée générale mixte

(Boursier.com) — Fill Up Média informe ses actionnaires que l'Assemblée générale mixte (AGM) du 27 juin a pu valablement délibérer, le quorum ayant été atteint. Sur première convocation, les actionnaires présents ou représentés ont approuvé l'ensemble des résolutions soumises à leur vote.

Parmi les résolutions adoptées figurent notamment le renouvellement pour une durée de 3 ans du mandat d'administrateur de la société Groupe Fill Up Média, représentée par Aurélien Grillot, assumant par ailleurs personnellement la fonction de Directeur Général Délégué de Fill Up Média, et du mandat de censeur de Julien Rabin.

Le détail du résultat des votes sera disponible dans les délais légaux sur le site Internet de la société.