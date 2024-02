Fill Up Média : Progression du CA annuel de 13%

(Boursier.com) — Fill Up Média affiche une solide croissance du chiffre d'affaires annuel à 8,3 ME, +13% par rapport à 2022, à parc constant de stations-service partenaires

Les chiffres confirment la trajectoire de développement du groupe avec la signature d'un nouveau contrat majeur avec Carrefour pour 250 stations-service supplémentaires.

84% du chiffre d'affaires 2023 ont été par ailleurs réalisés auprès d'annonceurs locaux, confirmant l'expertise et le positionnement différenciant de la Société auprès de cette cible.

Confirmation des objectifs commerciaux et financiers à horizon 2025 :

*1.180 stations-service partenaires, soit une audience hebdomadaire de 10 millions d'automobilistes.

*Taux de croissance annuel moyen du chiffre d'affaires de l'ordre de 40% entre 2023 et 2025 réalisé par l'ajout de 550 stations.

*Chiffre d'affaires de 26 ME avec une marge d'EBITDA retraitée supérieure à 35%.

Manuel Berland, Président Directeur Général de Fill Up Média, a déclaré : "Nous sommes très fiers d'afficher des revenus annuels en croissance de 13% et enregistrons ainsi, pour la 12ème année consécutive, une progression de notre chiffre d'affaires. L'exercice 2023 aura été marqué par l'extension de notre partenariat avec le groupe Carrefour, illustrant la pertinence et la valeur ajoutée de notre Offre. Le renforcement de cette collaboration nous permettra d'enregistrer des revenus significatifs dès cette année et d'être en bonne position pour atteindre notre objectif de déploiement commercial à horizon 2025. L'exercice précédent nous a également permis de nous diversifier en développant de nouveaux axes de croissance auprès des régies publicitaires spécialisées dans le secteur de la distribution. En 2024, l'ensemble des équipes sera mobilisé pour poursuivre la dynamique commerciale que nous connaissons auprès des annonceurs locaux et nationaux tout en continuant de développer les bases de notre croissance future. Nous reconfirmons ainsi les objectifs commerciaux et financiers que nous nous sommes fixés à horizon 2025."