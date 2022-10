Fill Up Media : perte de 0,2 ME à fin juin

(Boursier.com) — Fill Up Média réalise un chiffre d'affaires semestriel à hauteur de 4 ME contre 3,3 ME un an plus tôt, soit une hausse de +22%. Il est important de noter qu'il s'agit d'une croissance organique.

La société affiche un EBITDA retraité de 0,5 ME vs. 0,4 ME au S1 2021.

La perte nette est de 0,2 ME au S1 2022...

La société confirme les objectifs définis au moment de son introduction en bourse.