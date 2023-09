Fill Up Média : en croissance de 21,3% sur le premier semestre

(Boursier.com) — Fill Up Média, spécialiste de l'affichage digital extérieur sonore sur distributeurs de carburants, a enregistré un chiffre d'affaires semestriel de 4,6 ME, en croissance de +21,3% par rapport à la première moitié de l'année 2022. Cette progression a été réalisée avec le même nombre de stations-service partenaires qu'au cours du premier semestre 2022, soit 4.000 écrans déployés au sein de 630 stations-service.

Au 30 juin 2023, Fill Up Média exploitait un portefeuille clients composé de plus de 3.000 annonceurs locaux et nationaux. 76% du chiffre d'affaires semestriel 2023 a été réalisé auprès d'annonceurs locaux, contre 90% en 2022.

La société confirme l'ensemble de ses objectifs commerciaux et financiers annoncé au moment de son introduction en bourse, à savoir l'équipement de 550 stations-service supplémentaires d'ici 2025, l'atteinte d'un taux de croissance annuel moyen du chiffre d'affaires entre 2021 et 2025 de 40%, ainsi qu'un chiffre d'affaires de 26 ME et une marge d'EBITDA retraité supérieure à 35% à horizon 2025.