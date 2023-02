Fill Up Média élargit son offre en s'associant avec Imediacenter

(Boursier.com) — Fill Up Média, leader français de l'affichage digital extérieur sonore sur distributeurs de carburants, annonce aujourd'hui la signature d'un partenariat avec Imediacenter.

Dans l'objectif de proposer une part de voix aux acteurs du tissu économique local via son offre d'écrans digitaux implantés en galeries commerçantes, Imediacenter, régie publicitaire retail du groupe Auchan, a sélectionné Fill Up Média après une période de test de six mois.

Concrètement, Fill Up Média aura en charge la commercialisation d'un inventaire sur l'offre IMALL, qui comprend un parc d'écrans implantés dans plus de 60 galeries commerciales à travers le territoire, ainsi que la mise en oeuvre de ces campagnes publicitaires auprès d'annonceurs locaux pour une durée de 2 ans.

Dans le cadre de ce partenariat, Fill Up Média assurera la prospection des annonceurs locaux non mandatés, la signature des contrats et la réalisation des spots publicitaires grâce à son studio de production intégré. Imediacenter gèrera quant à elle la diffusion de ces contenus locaux sur les plus de 500 écrans digitaux implantés au sein de 65 galeries commerçantes de son réseau à travers la France. Par ailleurs, Imediacenter assurera l'entretien du dispositif et garantira le taux de disponibilité des écrans.

La signature de ce partenariat, réplicable auprès d'autres enseignes propriétaires de galeries marchandes, permet à Fill Up Média de diversifier son offre et d'élargir l'audience de ses solutions ; les écrans déployés par Imediacenter touchent plus de 21 millions de personnes chaque semaine. En outre, ce partenariat augmente le portefeuille d'annonceurs locaux de Fill Up Média et renforce son maillage géographique puisque Fill Up Média couvrira de nouvelles zones. La Société estime que les revenus issus de cette nouvelle offre pourraient représenter près de 8% de son chiffre d'affaires annuel 2023.

Sandrine Clion, Directrice Générale d'Imediacenter, déclare : "En tant que régie retail média du Groupe Auchan, acteur très présent dans les territoires, il est essentiel pour Imediacenter d'aller à la rencontre des annonceurs locaux pour leur proposer une part de voix impactante, au plus proche de leurs clients. En déléguant à Fill Up Média la commercialisation de notre offre IMALL en local, nous avons fait le choix d'un partenaire de confiance, reconnu pour son expertise et sa connaissance des acteurs économiques en région."

Manuel Berland, Président Directeur général de Fill Up Média, ajoute : "La signature de ce partenariat avec Imediacenter marque un jalon important dans l'histoire de Fill Up Média puisque ce dispositif permet de diversifier notre offre publicitaire actuelle tout en conservant notre ADN initial : l'innovation en faveur de l'hyper local. Communiquer au travers d'un parc d'écrans déployés au sein de galeries marchandes permet également d'assurer une continuité entre les univers de la mobilité automobile (stations-service), du retail (écrans dans les malls) pour les annonceurs locaux et l'audience ciblée au sein de la zone de chalandise. Fort de notre expérience dans la prospection d'annonceurs locaux jusqu'à la production de spots publicitaires, nous comptons capitaliser sur notre expertise pour faire rayonner ce partenariat."