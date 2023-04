Fill Up Média : EBITDA retraité de 0,6 ME

(Boursier.com) — Capitalisant sur un portefeuille clients composé de plus de 3.000 annonceurs locaux et nationaux, le chiffre d'affaires 2022 de Fill Up Média s'établit à 7,3 ME, en progression de 8,1% par rapport à l'exercice 2021.

La société a enregistré cette croissance à périmètre constant grâce à un parc de 4.000 écrans déployés dans des lieux stratégiques au sein de 630 stations-service. La part du chiffre d'affaires réalisé par les annonceurs locaux a représenté 90% des revenus annuels.

Les charges de la société sont en hausse de +21% par rapport à l'exercice 2021, représentant 7,6 ME. Cette évolution est principalement due à l'accroissement des charges de personnel, conséquence de la structuration de la société pour accompagner la croissance de son activité.

Afin d'être opérationnel dès la signature de nouveaux réseaux de distribution et de délivrer les contrats signés début 2023, l'augmentation des charges de personnel représente 0,6 ME.

A fin décembre 2022, Fill Up Média comptait 49 employés, contre 42 à la même période en 2021. La société enregistre un EBITDA retraité de 0,6 ME vs 1,1 ME en 2021, soit une baisse de -45%. Par ailleurs, la société rappelle qu'elle a enregistré des charges financières liées à son introduction en bourse de 0,2 ME.

En outre, suite au désengagement des annonceurs automobiles sur le deuxième semestre 2022, la société a enregistré un recul du chiffre d'affaires réalisé auprès des annonceurs grands comptes qui se traduit par une perte de marge brute de l'ordre de 0,5 ME. Au total, la société affiche une perte nette de 0,8 ME au 31 décembre 2022.

Stratégie et perspectives

Conformément au plan de développement présenté lors de l'introduction en bourse et fort d'un contexte de marché favorable, Fill Up Média entend accroître le maillage de sa solution sur l'ensemble du territoire.

Cette croissance sera générée d'une part via l'extension des partenariats existants avec Total Energies et Carrefour et d'autre part via le développement auprès des grands réseaux GMS et des régies publicitaires retail, avec lesquels des discussions sont en cours.

La société confirme par ailleurs l'ensemble des objectifs financiers annoncés lors de son introduction en bourse, à savoir l'atteinte d'un taux de croissance annuel moyen du chiffre d'affaires entre 2021 et 2025 de 40%, ainsi qu'un chiffre d'affaires de 26 ME et une marge d'EBITDA retraité supérieure à 35% à horizon 2025.

Prochain communiqué financier : Chiffre d'affaires du 1er semestre 2023, le 19 septembre 2023 après clôture du marché.