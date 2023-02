Fill Up Média classé pour la 4ème année consécutive parmi les 500 champions de la croissance

(Boursier.com) — Fill Up Média, leader français de l'affichage digital extérieur sonore sur distributeurs de carburants, figure pour la 4ème année consécutive au sein du palmarès des 500 champions français de la croissance.

Classée cette année à la 155ème place, Fill Up Média s'impose une nouvelle fois au sein de cette 7ème édition du palmarès des champions de la croissance. Ce classement réalisé par les Échos et le cabinet d'études Statistica recense les 500 entreprises françaises ayant enregistré une forte croissance de leur activité.

Avec un taux de croissance de 159% entre 2018 et 2021 et une évolution annuelle moyenne de 37%, Fill Up Média se positionne également à la 7ème place sur 24 dans la catégorie des entreprises évoluant dans le secteur "Publicité, Marketing & Communication".

La société lyonnaise, forte de son ancrage local, a cette année été récompensée aux côtés des 37 autres lauréats du département du Rhône, représentant fièrement la région.

Manuel Berland, Président Directeur général de Fill Up Média, commente : "Nous sommes très fiers de figurer une nouvelle fois dans ce classement. Je tiens à saluer l'engagement de l'ensemble des équipes qui nous permet de rester, année après année parmi les entreprises les plus dynamiques, tous secteurs confondus. 2023 ne dérogera pas à la règle puisque nous avons l'ambition de maintenir notre trajectoire de croissance et pérenniser ainsi le développement commercial de la Société. La diversification de notre offre historique, à l'instar du partenariat lancé récemment avec le Groupe Auchan constituera l'un des relais de croissance pour l'exercice en cours".