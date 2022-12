Fill Up Média annonce un partenariat avec 'Jow'

(Boursier.com) — Fill Up Média, leader français de l'affichage digital extérieur sonore sur distributeurs de carburants, annonce un partenariat avec Jow, un service innovant qui permet d'organiser les repas de la semaine en quelques clics.

Jow est une application facilitant le quotidien de ses usagers en proposant plus de 20.000 recettes adaptées au budget, aux goûts et au niveau en cuisine de chacun. Les ingrédients nécessaires à ces recettes sont livrés à domicile ou en magasin, les utilisateurs économisant en moyenne 2 heures par semaine tout en limitant leurs dépenses.

Jow a en effet permis depuis sa création de faire économiser 2,1 millions d'euros à ses utilisateurs tout en contribuant à sauver 650 tonnes de nourriture du gaspillage alimentaire. Afin de couvrir tous les profils de consommateurs, Jow s'est associé aux plus grandes enseignes de distribution telles que les groupes Auchan, Carrefour, Intermarché et Monoprix.

Dans l'objectif de renforcer sa visibilité et de densifier sa couverture publicitaire, Jow a signé un partenariat avec Fill Up Média, bénéficiant désormais de son maillage d'écrans stratégiquement implantés dans des lieux à fort trafic. Depuis la fin du mois d'octobre, l'intégralité du réseau DOOH (Digital Out of Home) extérieur de Fill Up Média, soit près de 4 000 écrans répartis sur plus de 600 stations-services, diffuse les recettes proposées sur l'application, contribuant à valoriser un modèle d'alimentation responsable et équilibrée. Cette communication à impact positif profite également d'un support qualitatif, 100% digital et flexible, à un moment où les automobilistes sont particulièrement disponibles.

Manuel Berland, Président Directeur Général de Fill Up Média, a déclaré : "Nous sommes fiers de nous associer à Jow, une application favorisant une alimentation raisonnée et équilibrée. Ce partenariat permet à Jow de diffuser ses spots au sein de notre écosystème d'écrans déployés stratégiquement à travers toute la France dans des stations-services situées à proximité des grands pôles urbains. Nos solutions étant également présentes au sein des réseaux de grandes enseignes de distribution telles que Carrefour, les contenus de Jow sont relayés au plus proche des consommateurs avec pour objectif de les inciter à adopter une consommation plus responsable."

Jacques-Edouard Sabatier, Cofondateur et Directeur Général de Jow, ajoute : "Ce que nous mangeons, c'est ce que nous sommes. La manière dont nous mangeons, c'est notre place dans le monde, c'est notre santé, notre impact sur l'environnement. Nous pensons ainsi que les courses comme la cuisine peuvent redevenir un plaisir, avec l'objectif de mieux manger. Notre partenariat avec Fill up Média représente une véritable opportunité de promouvoir ce "manger mieux" auprès de millions d'automobilistes français, en leur proposant chaque semaine une nouvelle recette de saison, saine et simple à préparer. Ce contenu inspirationnel les invite à passer derrière les fourneaux pour devenir acteur de leur alimentation ! Nous sommes fiers de cet engagement commun avec Fill Up Média."