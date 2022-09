Fill Up Média annonce la signature d'un partenariat avec VIOOH

(Boursier.com) — Fill Up Média, leader français de l'affichage digital extérieur sonore sur distributeurs de carburants, annonce la signature d'un partenariat avec VIOOH, plateforme programmatique premium de référence à l'échelle internationale sur le marché du Digital Out Of Home (DOOH).

Déjà présente dans 17 pays, la plateforme VIOOH est disponible depuis juillet 2021 en France. Elle connecte acheteurs et vendeurs d'affichage publicitaire digital extérieur au sein d'une marketplace premium. VIOOH travaille avec les DSP 1 les plus importants dans le domaine de la programmatique, un secteur en pleine croissance au niveau mondial, et s'associe par exemple avec des sociétés telles que Hawk, Displayce et Hivestack.

VIOOH donne accès à un inventaire DOOH de premier plan à travers le monde, incluant celui de JCDecaux, le numéro un mondial de la communication extérieure.

Grâce à la signature de ce partenariat, Fill Up Média proposera prochainement son inventaire au sein de la plateforme VIOOH, ce dernier est composé de 4.000 écrans répartis sur 630 stations-services. La société pourra ainsi commercialiser son offre innovante à de nouveaux annonceurs tout en bénéficiant des atouts propres à la plateforme VIOOH - tels que la flexibilité du trading programmatique permettant de changer ou de modifier la publicité en cours de campagne, la possibilité d'utiliser des données primaires et tierces pour un ciblage plus précis et l'opportunité de synergie omnicanal et de valorisation.

"Nous sommes ravis d'annoncer ce partenariat stratégique avec Fill Up Média, dont les écrans spécialisés dans les stations-service complètent notre inventaire existant sur le marché français", déclare Jean-Christophe Conti, Directeur Général de VIOOH. "J'ai hâte de voir les nombreuses campagnes qui résulteront de ce nouvel accord. Grâce à la plateforme premium VIOOH et à l'accès à l'inventaire spécialisé de Fill Up Média, ce partenariat permettra à davantage d'annonceurs de créer des campagnes DOOH à impact et orientées data dans les stations-service en France", a ajouté Jean-Christophe Conti