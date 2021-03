Filière bois : du nouveau !

Filière bois : du nouveau !









(Boursier.com) — Les Caisses régionales de Crédit Agricole, IDIA Capital Investissement et Forinvest lancent leur premier fonds d'investissement dans la filière bois française FONDS DEVELOPPEMENT FILIERE BOIS - pour accompagner ses acteurs dans leur développement.

Avec un objectif de levée de fonds de 40 ME, une première levée de fonds a déjà eu lieu, financée conjointement par 24 Caisses régionales de Crédit Agricole et Crédit Agricole SA. Aujourd'hui ouvert à d'autres investisseurs institutionnels, ce fonds d'investissement à impact environnemental et sociétal a pour objet de soutenir et d'accompagner les entreprises de toute la chaîne de valeur de la filière Bois dans leur développement en renforçant leurs fonds propres.

Le fonds DEVELOPPEMENT FILIERE BOIS, dont la gestion est confiée à IDIA Capital Investissement, filiale de Crédit Agricole S.A., s'inscrit dans une logique alliant les enjeux écologiques, économiques et sociétaux de la filière forêt-bois française. Les entreprises de la filière doivent être accompagnées pour disposer des moyens nécessaires à leur structuration, leur modernisation et leur développement. C'est pour répondre à ce besoin et à ces enjeux que le groupe Crédit Agricole et Forinvest ont créé ce Fonds, avec le soutien de Fédération Nationale du Bois, laquelle développe le label "Bois de France".

Le fonds prendra des participations minoritaires dans des entreprises en investissant des montants allant de 0,5 à 5 millions d'euros dans des projets de capital croissance, développement ou transmission. Toutes les entreprises de la filière sont concernées : 1ère et 2ème transformation, construction, bois énergie, chimie du bois, etc.