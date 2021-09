Filae : Treehouse Junior Limited dépose une offre à 20,75 euros à l'AMF

(Boursier.com) — Treehouse Junior Limited, société contrôlée par Francisco Partners GP VI Management LLC, a déposé à l'AMF son offre d'achat d'actions Filae. L'offre est formulée au prix de 20,75 euros par action Filae. Elle sera ouverte sur 10 jours de Bourse.

L'offre porte sur totalité des actions émises par la société et non détenues par l'Initiateur, soit 94.736 actions représentant 130.192 droits de vote, soit 5,94 % du capital et 7,99 % des droits de vote de Filae.

Le calendrier de l'offre sera fixé par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). Cette offre et le projet de note d'information restent également soumis à l'examen de l'AMF.

Il est précisé qu'à l'issue de l'offre, la procédure de Retrait Obligatoire sera mise en oeuvre par Banque Delubac & Cie au travers d'un membre de marché acheteur. L'indemnisation sera égale au prix proposé dans le cadre de l'offre, soit 20,75 euros par action.

Rappelons que MyHeritage a signé, le 30 juillet, des accords portant sur l'acquisition de 90,91% du capital et 89,11% des droits de vote de Filae par l'intermédiaire de TreeHouse Junior Limited, une société mère du groupe MyHeritage.