Filae : termine 2019 à l'équilibre

Filae : termine 2019 à l'équilibre









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Filae a confirmé la croissance observée au 1er semestre et a établi un nouveau record d'abonnés avec 49.263 abonnements actifs au 31 décembre 2019, en progression de +17% par rapport à fin 2018. Le service Premium de Filae, dont l'offre commerciale avait été optimisée fin 2018, s'est enrichi de nouvelles données généalogiques exclusives qui ont permis de conquérir de nouveaux abonnés. Cette hausse du nombre d'abonnés s'est traduite par une croissance du chiffre d'affaires abonnements de +33% à 3,3 millions d'euros (2,5 ME en 2018) sur un chiffre d'affaires global de 3,63 ME (3,03 ME en 2018). Il est à noter que le chiffre d'affaires des abonnements souscrits est reconnu de façon progressive et décalée dans le temps puisqu'il est réparti au prorata temporis de leurs durées.

Filae affiche, pour la 2e année consécutive, un Ebitda positif. En 2019, il s'inscrit à 902 kE, en progression de +761 kE par rapport à 2018 (+141 kE), représentant une multiplication par plus de 6, et confirme la pertinence d'un modèle économique reposant sur l'investissement dans la production massive de données exclusives. Cette forte appréciation de l'Ebitda, permet d'afficher une marge Ebitda de 25% sur la période. La rentabilité découle de la croissance de l'activité et de la maîtrise des charges d'exploitation (-7%). Retraitées de 189 kE de charges non-récurrentes liées à l'acquisition définitive en 2019 des actions gratuites attribuées en 2018, les charges de personnel s'inscrivent à 1,299 MdE, en baisse de 23%, pour un effectif de 16 salariés au 31 décembre 2019. Ainsi, l'Ebitda retraité de ces charges non-récurrentes s'établit à 1,1 ME.

Après comptabilisation de la dotation aux amortissements pour un montant de 882 kE, le résultat d'exploitation s'établit à -192 kE, soit une progression de +1,12 ME par rapport à 2018 (-1,31 ME).

Filae affiche en 2019 un résultat net à l'équilibre de +16 kE (-1,33 ME en 2018).

Structure financière saine

Au 31 décembre 2019, Filae affiche une structure financière solide avec un total de bilan de 12,3 ME, des capitaux propres de 6,8 ME et une trésorerie disponible de 4,9 ME.

Perspectives 2020

Pour 2020, Filae est confiante dans le maintien d'une croissance significative de son nombre d'abonnés, portée par l'ajout massif de nouvelles données généalogiques exclusives, la poursuite de ses investissements marketing ciblés et le développement de nouveaux services innovants.