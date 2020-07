Filae renoue avec les bénéfices au 1er semestre

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2020, l'activité de Filae s'établit à 2 millions d'euros, en hausse de +19%. Elle est portée par le chiffre d'affaires abonnements qui affiche une croissance de +30% sur la période.

Cette performance traduit la progression soutenue du nombre d'abonnés actifs qui croît de manière similaire sur la période. Au cours des 6 premiers mois, Filae Premium s'est enrichi de plus de 120 millions de nouvelles données généalogiques dont les données exclusives issues de la transcription des registres paroissiaux numérisés du XVIIIe siècle pour une vingtaine de départements français.

Après deux années consécutives d'Ebitda positif, Filae poursuit sa trajectoire de rentabilité en affichant un Ebitda de 731 kE au 1er semestre. Il est multiplié par 2,6 par rapport au 1er semestre 2019. La marge Ebitda ressort à près de 36%.

Après comptabilisation de la dotation aux amortissements pour un montant de 457 kE, Filae affiche un résultat d'exploitation de +72 kE (-400 kE au 1er semestre 2019).

Le résultat net s'établit à +179 kE (-280 kE au 1er semestre 2019).

Filae affiche au 30 juin une structure financière solide avec un total de bilan de 13,5 ME, des capitaux propres de 7,2 ME, et une trésorerie disponible de 5,7 ME.

Face à la situation sanitaire en France, Filae a souhaité associer la communauté de ses membres et l'ensemble de ses collaborateurs à l'élan de solidarité nationale. La société a ainsi fait don de la totalité de son chiffre d'affaires du 1er mai au programme "Tous unis contre le virus" développé par la Fondation de France, l'AP-HP et l'Institut Pasteur, soit un total de 27.000 euros collecté au bénéfice des malades, des soignants, de la recherche et des personnes vulnérables.

Filae indique avoir gracieusement intégré à ses newsletters hebdomadaires des liens vers de nombreuses initiatives humanitaires et solidaires : Banques alimentaires, Etablissement français du sang, Croix-Rouge française, Aux captifs la libération, Société Saint-Vincent-de-Paul, Emmaüs, Protection civile, Ordre de Malte, Samu Social de Paris.