Filae : MyHeritage propose 15,99 euros par action

Filae : MyHeritage propose 15,99 euros par action









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Filae , dont la cotation est suspendue, indique que, le 18 janvier, son conseil d'administration a approuvé une offre de MyHeritage, l'un des principaux acteurs mondiaux de la généalogie en ligne, d'entrée en négociations exclusives. Les modalités sont les suivantes suivantes...

Une offre à 15,99 euros

Si MyHeritage peut réunir au moins 90% du capital et des droits de vote de Filae au terme de ces négociations, MyHeritage acquerra les titres correspondant puis déposera un projet d'offre publique obligatoire suivie d'un retrait obligatoire à un prix estimé de 15,99 euros par action.

A défaut de constater la possibilité d'acquérir 90% du capital et des droits de vote de Filae d'ici au 31 janvier 2021, MyHeritage acquerra l'ensemble des actifs constituant l'activité filae.com de Filae.

Pour les besoins de ces négociations, Filae s'est engagée à observer un engagement d'exclusivité jusqu'au 17 avril 2021.

Le prix proposé par MyHeritage s'élève :

- en cas de cession d'actions, à 24 millions d'euros pour l'intégralité du capital, ce montant devant être majoré de la trésorerie nette. Compte tenu de l'estimation de la trésorerie nette à 1,5 ME, et de l'annulation des actions auto-détenues avant la réalisation de l'opération, le prix par action s'élèverait à 15,99 euros.

- en cas de cession de l'activité filae.com à 25 ME, qui génèrerait une imposition sur les plus-values de cession d'environ 3,5 ME. Cette cession, majorée de la trésorerie nette estimée à la date de la transaction et minorée de l'imposition, établirait la valeur d'entreprise aux alentours de 23 ME. Après fiscalité, la part du produit de la cession qui ne sera pas nécessaire à l'exploitation des autres activités développées par Filae a vocation à être rapidement distribuée aux actionnaires.

Filae a approché ses principaux actionnaires en vue d'obtenir l'adhésion de 90% du capital et des droits de vote au projet de MyHeritage.

Filae fera une annonce complémentaire lorsque la modalité juridique définitivement applicable à l'opération sera connue.

Des moyens pour poursuivre le développement en France

La plateforme MyHeritage, comme celle de Filae.com, propose à ses utilisateurs de créer et d'héberger leurs arbres généalogiques et aussi de consulter des milliards de données généalogiques et historiques du monde entier. L'expertise du groupe MyHeritage offrira à Filae les moyens lui permettant de poursuivre son développement en France, d'accélérer l'enrichissement des bases de données qu'elle propose à ses utilisateurs et d'accroître leur audience dans les multiples pays où MyHeritage opère

Ce rapprochement intervient à point nommé à l'heure où le marché international de la généalogie connaît une croissance et une diversification très importantes. Le développement et la compétitivité de Filae nécessitent les moyens technologiques et les capacités d'investissement d'un groupe international tel que MyHeritage. C'est avec enthousiasme que nous nous apprêtons à écrire cette nouvelle page de filae.com pour le plus grand bénéfice de nos utilisateurs et de nos partenaires , indique Toussaint Roze, président-directeur général de Filae.

L'action Filae est sur un dernier cours de 13 euros.