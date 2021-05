Filae : l'AG autorise la cession de l'activité filae.com à MyHeritage

(Boursier.com) — Dans le contexte de la pandémie de la Covid-19, l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de Filae s'est tenue à huis clos conformément à l'ordonnance no 2020-321 du 25 mars 2020 dont les dispositions ont été prorogées jusqu'au 31 juillet 2021 par décret no 2021-255 du 9 mars 2021.

Le bureau de l'assemblée était constitué de M. Toussaint Roze, président, d'un secrétaire, ainsi que deux scrutateurs, Mme Sonia Rameau et M. Olivier Hergault, désignés par le conseil d'administration parmi les dix actionnaires disposant du plus grand nombre de droits de vote.

Les actionnaires présents ou représentés détenaient 96,9% des actions disposant d'un droit de vote et 98,5% des droits de vote exerçables.

Toutes les résolutions soumises aux actionnaires ont été approuvées à la majorité absolue de la totalité des droits de vote théoriques de la société. Ont notamment été adoptées les résolutions relatives aux comptes annuels et à l'affectation des résultats de l'exercice 2020, à l'examen des conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du code du commerce et au renouvellement des mandats des quatre administrateurs. La huitième résolution autorisant le conseil d'administration à céder à MyHeritage l'activité filae.com a été approuvée à une majorité de 53,5% des votes, ce qui représente 52,7% de la totalité des droits de vote exerçables de la société. Cette approbation permet de remplir l'une des deux conditions préalables à l'acquisition par MyHeritage de l'activité filae.com, la seconde étant le constat de l'échec de toute offre publique en cours à réunir la majorité du capital et des droits de vote de Filae.

Filae tiendra ses actionnaires informés de ce processus de cession engagé avec MyHeritage qui devrait aboutir d'ici la fin de l'année 2021. Il est rappelé que la cession de l'activité filae.com à MyHeritage pourrait permettre à Filae de distribuer à ses actionnaires un montant total de 16,45 euros par action.