Filae : l'activité s'établit à 1,3 ME au T1

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Filae annonce son chiffre d'affaires du 1er trimestre 2021 et l'issue de la procédure judiciaire initiée par Trudaine Participations. Au 1er trimestre 2021, l'activité s'établit à 1,3 ME, en hausse de +39% par rapport au 1er trimestre 2020. Cette solide performance matérialise la progression soutenue du nombre d'abonnés actifs qui s'élève à près de 71.000 abonnés à fin mars, en croissance de 29% sur un an.

Au cours des 3 premiers mois de l'exercice, le site Filae s'est également enrichi de plus de 40 millions de nouvelles données généalogiques accessibles à partir de sa recherche universelle. La société a notamment poursuivi son programme de transcription des registres paroissiaux français numérisés du XVIIIème siècle.

Toussaint Roze, fondateur et PDG de Filae, précise : "Les équipes de Filae se réjouissent de la performance dudébut d'année qui s'inscrit dans la poursuite de la dynamique impulsée en2019. La progression importante et régulière du nombre d'abonnés actifs à notre service témoigne, jour après jour, de l'engouement croissant que le site Filae.com suscite auprès du grand public. C'est une période très enthousiasmante que nous vivons. Elle valide notre stratégie d'investissement et de développement de nouvelles activités."

Maintien des perspectives 2021

Filae est confiante dans sa capacité à poursuivre en 2021 une progression à deux chiffres du chiffre d'affaires avec un maintien d'une marge d'EBITDA proche de 50%.

La société Filae entend également partir à la conquête de nouveaux marchés internationaux avec le lancement de nouveaux produits et services innovants.

L'assemblée générale demandée par Trudaine Participations n'aura pas lieu

Par décision prononcée, le Tribunal de commerce de Paris a constaté la caducité de l'ordonnance rendue non contradictoirement par son Président à la demande de Trudaine Participations, filiale de Geneanet, le 4 mars 2021, aux termes de laquelle avait été désigné un mandataire chargé de convoquer, pour le 16 avril 2021 au plus tard, une assemblée générale extraordinaire de Filae.

Pour mémoire, le 12 mars 2021, le mandataire ainsi désigné avait fait publier au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires un avis de réunion d'une assemblée générale extraordinaire pour le 16 avril 2021, puis, le 31 mars 2021 un nouvel avis reportant cette convocation au 12 mai 2021.

Au résultat de la décision d'hier, l'assemblée générale extraordinaire de Filae ne sera réunie ni le 16 avril 2021, ni le 12 mai 2021.

La décision du Tribunal de commerce de Paris met également fin à l'interdiction faite au conseil d'administration de Filae et à son Président - Directeur général de régulariser tous documents relatifs à la cession de l'activité filae.com.